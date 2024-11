Kaley Cuoco teilt goldiges Thanksgiving-Foto ihrer Tochter

Die "The Flight Attendant"-Darstellerin Kaley Cuoco (39) und ihr Partner Tom Pelphrey (42) haben gemeinsam mit ihrer Tochter Matilda Thanksgiving gefeiert. Am Donnerstag teilte die 38-Jährige via Instagram süße Schnappschüsse ihrer kleinen Familie, die den Feiertag zusammen verbracht hat. Matilda strahlte in einem passenden Outfit mit orangefarbenem Tanktop und Latzhose mit Truthahn-Muster. "Happy Thanksgiving", schrieb die Schauspielerin zu dem Beitrag und ließ ihre Fans an dem familiären Moment teilhaben.

Ein weiteres Bild zeigte ihren Verlobten, der Matilda in ihrem niedlichen Outfit hält und dabei noch ein weiteres Kind auf dem Arm trägt. "Das ist ziemlich heiß – die Arme voll mit Babys", scherzte Kaley über das Foto. Obwohl das Paar in diesem Jahr keine Einblicke von seinem Esstisch gewährte, widmete Kaley ihrer Schwester Briana (36) einen besonderen Geburtstagsgruß und nannte sie "Tildys Lieblingstante". "Ich könnte dich nicht mehr lieben, Sis!", schrieb sie und fügte hinzu: "Mein Lieblingsmädchen."

Abseits der Feiertage erfreuen sich Kaley und Tom an kleinen Alltagsabenteuern mit ihrer Tochter Matilda. Zu Halloween amüsierten sich die beiden mit kreativen Kostümen: Kaley als Tom und umgekehrt. Das Paar teilte dabei humorvolle Fotos, auf denen Matilda in einem bunten Einhornkostüm zu sehen war. Diese Einblicke zeigen nicht nur die Nähe der Familie, sondern auch, wie wichtig den beiden Schauspielern der familiäre Zusammenhalt ist.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda an Halloween

