Nach zwei Jahren: Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind verlobt

Was für wundervolle Nachrichten: Bei Kaley Cuoco (38) werden bald die Hochzeitsglocken läuten! In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten Tom Pelphrey (42), wobei sie voller Stolz den großen Klunker an ihrem Ringfinger in die Kamera hält. Die The Big Bang Theory-Darstellerin grinst breit, während ihr Verlobter sanft sein Gesicht an ihres schmiegt. "Wundervolles Wochenende", schreibt sie nur dazu.

Das Paar ist bereits seit 2022 zusammen und hat eine gemeinsame Tochter. Bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten, kannten sich die Turteltauben nur wenige Monate. Vor einiger Zeit schwärmte Kaley im Interview mit USA Today: "Ich hörte seine Stimme und drehte mich um, und es war, als wäre mein Leben zu Ende, oder es fing gerade erst an. Es traf mich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren sofort miteinander verbunden. Ich habe das Gefühl, ihn schon mein ganzes Leben zu kennen, aber ich war nicht bereit für ihn."

Im März des vergangenen Jahres kam der erste gemeinsame Sprössling des verliebten Paares auf die Welt und wird seitdem von seinen Eltern vergöttert. Matilda Carmine Richie durfte vor Kurzem sogar mit ihrer Mama zur Arbeit. Ebenfalls auf ihrem Social-Media-Kanal teilte Kaley eine Reihe von Fotos vom Set und schrieb dazu, was für ein besonderer Tag es für sie war.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphre

