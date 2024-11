So lustig berichtet Kaley Cuoco von ihrem Alltag als Mama

Kaley Cuoco (38) hat kürzlich in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" für einige Lacher gesorgt. Die Schauspielerin beschrieb ihren Alltag mit ihrer Tochter Matilda als vergleichbar mit der Betreuung einer betrunkenen Freundin. "Ich habe unserer Paartherapeutin kürzlich versucht zu erklären, warum ich so müde bin. Ich habe ihr erklärt, dass es sich bei der Betreuung eines 19 Monate alten Kindes so anfühlt, als würde man sich jeden Tag um seinen betrunkenen besten Freund kümmern", scherzte sie mit einem Augenzwinkern. Dieser humorvolle Vergleich fand sofort Anklang beim Publikum und sorgte für viel Gelächter.

Kurz darauf ging die The Big Bang Theory-Darstellerin weiter ins Detail. "Sie weinen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, du sorgst dafür, dass sie es zur Toilette schaffen, oder du reinigst ihr Erbrochenes", witzelte sie weiter und ergänzte: "Sie sind außer sich und du sorgst den ganzen Tag dafür, dass sie nicht sterben." Matilda sorgte offenbar nicht nur für schlaflose Nächte, sondern auch für einige unvergessliche und lustige Momente im Leben ihrer Eltern.

Kaley und ihr Partner Tom Pelphrey (42) machten ihre Beziehung im Mai 2022 öffentlich. Die Geburt von Tochter Matilda im März 2023 krönte ihr gemeinsames Glück. Wie glücklich Kaley über ihren kleinen Wonneproppen ist, zeigt sie immer wieder im Netz. So widmete der Serienstar seinem kleinen Sprössling zum ersten Geburtstag eine zuckersüße Liebeserklärung. "Das beste Jahr unseres Lebens... Du bist ein Geschenk des Himmels und hast das tiefste und perfekteste Glück in unsere Familie gebracht", schwärmte sie damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Tochter Matilda und einem Pferd

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024

Anzeige Anzeige