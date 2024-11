Serientod: Das war für "Rote Rosen"-Jerry besonders traurig

Vier Jahre lang mischte Jerry Kwarteng als Dr. Hendrik Althaus bei Rote Rosen mit – nun muss er jedoch Abschied nehmen von seiner Rolle. "Das war [beim Dreh] schon sehr ergreifend", erinnert sich der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash. Besonders emotional hätten ihn aber die Szenen nach seinem Serientod gestimmt, die er am Set selbst nicht mehr miterlebte. "Gerade die Beerdigung fand ich sehr, sehr berührend – wie die Kollegen, insbesondere meine Spielsöhne, das gemacht haben", erzählt Jerry und beschreibt die Erfahrung als "hart, aber schön".

Dr. Hendrik Althaus' Tod hat in der "Rote Rosen"-Community für Furore gesorgt. "Ich hatte tatsächlich gar nicht mit so viel Zuspruch gerechnet", gibt Jerry im Interview mit Promiflash zu. Als Darsteller, der mit den Dreharbeiten alle Hände voll zu tun hat, bekomme man nicht immer mit, wie die Fans wirklich über die eigene Rolle denken. "Ich habe tolle Nachrichten bekommen, nicht nur von Fans, die traurig sind, [...] sondern auch mit Geschichten, die sehr nahegehen. Das hat mich sehr berührt", freut sich der Hamburger.

Für Jerry ist es nun an der Zeit, den Blick gen Zukunft zu richten. Glücklicherweise hat er schon längst die nächste Rolle an Land gezogen. "Ich drehe gerade für Sat.1 die neue Serie 'Frieda – Mit Feuer und Flamme'. Mit Laura Lackmann und Sebastian Deyle (47). Da spielen auch Arne Rudolf und Edelgard Hansen mit", plaudert der 48-Jährige aus. Damit hat Jerry zumindest ein paar seiner alten "Rote Rosen"-Kollegen bei seinem neuen Projekt an seiner Seite.

Jerry Kwarteng, Schauspieler

Jerry Kwarteng, Schauspieler

