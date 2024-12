Donna Kelce gibt Schauspieldebüt in zwei Weihnachtsfilmen

Donna Kelce (72), die Mutter der American-Football-Stars Travis Kelce (35) und Jason Kelce (37), feiert ihr Schauspieldebüt in zwei Weihnachtsfilmen des Hallmark Channels. Die Dreharbeiten für "Holiday Touchdown" fanden passenderweise im Arrowhead Stadium in Kansas City statt, wo Donna seit Jahren die Spiele ihres Sohnes Travis verfolgt. Im Gespräch mit People schwärmte sie von den Dreharbeiten: "Es gab so viele fantastische Veteranen der Hallmark-Filme, und es hat mir großen Spaß gemacht, von ihnen allen zu lernen".

Auch Donnas Enkelkinder sind hellauf begeistert von den schauspielerischen Fähigkeiten ihrer Oma. "[Sie] sagten immer wieder: 'Spielt es zurück, spielt es zurück! Wir wollen DeeDee sehen!' Das war wirklich lustig", berichtete die 72-Jährige in dem Interview mit dem Magazin. Donna hat drei Enkelkinder – Wyatt (5), Elliotte (3) und Bennett (1). Die drei Mädels sind die Töchter von ihrem ältesten Sohn Jason. Der ehemalige NFL-Spieler und seine Frau Kylie Kelce (32) verrieten jüngst auf Instagram, eine weitere Tochter zu erwarten.

Travis und Jason sind ziemlich stolz auf das Schauspieldebüt ihrer Mama. In dem gemeinsamen Podcast "New Heights" scherzte Jason, dass er normalerweise nicht viele Hallmark-Filme schaue, sich aber darauf freue, den Film seiner Mutter zu sehen. Travis ergänzte begeistert, es sei einfach großartig gewesen, ihre Mutter in Aktion zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce (r.) mit Mama Donna beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mama Donna

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige