Etwa kein Fan? Das hält Donna Kelce von Travis' neuer Frise

Travis Kelce (35) ist ein gefeierter Star in der Football-Welt. In letzter Zeit fiel er allerdings nicht nur wegen seiner beeindruckenden Leistung auf dem Spielfeld auf: Travis hat einen neuen Haarschnitt! Noch vor Kurzem rockte der Tight Ender einen Vollbart und raspelkurze Haare – jetzt trägt er einen stattlichen Schnauzbart und eine feschen French Cut. Die Seiten- und Nackenpartie ist immer noch kurz gehalten, doch sein Deckhaar ist viel länger. Was sagt Mama Donna dazu? Gegenüber People verriet sie: "Ich mag es. Er hatte nur immer sehr kurze Harre. Es ist nur etwas anderes, das ist alles."

Wirklich begeistert klingt das nicht, doch wie Donna im Interview mit Glamour vor wenigen Tagen meinte, würden ihre Jungs sowieso immer machen, was sie wollen. "Sie sind schamlos sie selbst", erklärte sie und fügte hinzu: "Sie waren weder böse noch schlechte Kinder, sie waren nur sehr ungestüm." Daher hätten sie immer noch ihren eigenen Kopf. Obwohl Donna offensichtlich zu vielen Dingen im Leben ihrer Söhne eine Meinung hat, gibt sie diese nicht immer preis. Denn wie sie weiterhin ausführte, bräuchten Jason und Travis keine Ratschläge von ihr, da sie "alles im Griff" hätten.

Dank ihrer berühmten Söhne steht auch Donna im Rampenlicht. Besonders zur Beziehung von dem NFL-Spieler und Taylor Swift (34) wird die 71-Jährige immer wieder gefragt. Seit die Sängerin mit ihrem Sohn zusammen ist, scheint Donna ein gutes Verhältnis zu der "Love Story"-Interpretin zu haben. Immer wieder werden sie zusammen bei den Spielen beobachtet und feuern Travis herzlich an. Sie schwärmte sogar schon öffentlich von Taylors Musik und ihrem Album "The Tortured Poets Department".

Getty Images Travis Kelce beim Footballtraining im August 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

