Tragen Taylor Swift und Travis besonderes Halloween-Kostüm?

Donna Kelce, die Mutter des Footballstars Travis Kelce (35), ist schon ganz gespannt auf die Halloween-Kostüme ihres Sohnes und dessen Freundin Taylor Swift (34). Im Interview mit People bei den Glamour Women of the Year Awards erklärte sie, dass die Sängerin und der Sportler sehr geheimnisvoll seien und ihr keine Details verraten würden: "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was es sein wird. Sie sind sehr verschwiegen. [...] Sie erzählen uns gar nichts."

Im vergangenen Jahr war es bereits unter Fans des Kansas-City-Chiefs-Spielers und der Grammy-prämierten Sängerin ein Trend, sich an Halloween als Travis und Taylor zu verkleiden. Auf die Frage, was Fans benötigen, um das Paar authentisch darzustellen, meinte Donna: "Ich weiß es nicht, weil sie sich ständig verändern. Wer weiß? Ich bin sicher, die Leute da draußen, die den beiden folgen, werden das ohne Probleme hinkriegen." Obwohl Donna nicht verriet, was sie und ihre Familie für Halloween geplant haben, betonte sie, wie wichtig gemeinsame Zeit abseits des Rampenlichts für sie sei.

Bei den Glamour Women of the Year Awards wurde Donna neben anderen berühmten Müttern wie Tina Knowles (70), Maggie Baird (65) und Mandy Teefey (48) geehrt. Sie erklärte, dass ihre Söhne Travis und Jason (36) nichts von ihrem Cover-Foto wussten, bis es veröffentlicht wurde: "Ich durfte es ihnen nicht erzählen. Aber grundsätzlich freuen sie sich über alles und unterstützen mich in allem, was ich tue." Es sei ein Schock für die NFL-Stars gewesen. Auch Taylor sei "sehr, sehr unterstützend" gewesen.

Anzeige Anzeige

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Anzeige Anzeige