Mama Kelce und Taylor Swift ziemlich leger bei NFL-Spiel

Taylor Swift (34) hat am Freitag nach Thanksgiving das Arrowhead Stadium in Kansas City besucht, um ihren Freund Travis Kelce (35) und sein Team, die Kansas City Chiefs, in ihrem Spiel gegen die Las Vegas Raiders anzufeuern. Gemeinsam mit Travis' Mutter Donna Kelce (72) und ihrem eigenen Vater Scott Swift betrat sie das Stadion. Alle drei zeigten ihre Unterstützung für die Chiefs in passender Kleidung. Taylor trug eine rote Louis-Vuitton-Jacke, schwarze Skinny-Jeans und hohe schwarze Stiefel. Besonders auffällig war ihre neue "87"-Halskette, ein glitzerndes Schmuckstück zu Ehren von Travis' Rückennummer.

Das Spiel fand nur einen Tag nach Thanksgiving statt und markierte eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die beiden Familien mal wieder mehr oder weniger entspannt gemeinsam Zeit verbringen konnten. Taylor, die sich derzeit in einer kurzen Pause ihrer erfolgreichen "The Eras"-Tour befindet, nutzte die freie Zeit, um Travis zu unterstützen. In den vergangenen Wochen tourte sie durch Kanada, bevor sie ihre letzten Shows der Tour in Vancouver Anfang Dezember bestreiten wird.

Die Romanze zwischen Taylor und Travis hat seit ihrem Beginn im vergangenen Sommer weltweit für Aufsehen gesorgt. Fans verfolgen gespannt, wie sich ihre Beziehung entwickelt, und freuen sich über jedes neue Detail. Die Sängerin zeigt ihre Zuneigung öffentlich, indem sie regelmäßig die Spiele des Tight Ends besucht und ihn lautstark unterstützt. Auch Travis scheint sehr engagiert zu sein. Trotz seines vollen Spielplans findet er Wege, Taylor nahe zu sein. Berichten zufolge hat die "Karma"-Interpretin persönliche Geschenke und Ermutigungen für Travis und seine Teamkollegen vorbereitet, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

