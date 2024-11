Travis und Jason Kelce feiern Mama Donnas Schauspieldebüt

Travis (35) und Jason Kelce (37) sind mächtig stolz auf ihre Mutter Donna (72). Diese feiert in diesem Monat ihr Schauspieldebüt in gleich zwei neuen Hallmark-Filmen: "Hollywood Touchdown: A Chiefs Love Story" und "Christmas on Call". In der neuesten Episode ihres Podcasts "New Heights" schwärmen die beiden Footballstars von Donnas Auftritt auf der großen Leinwand. "Ich muss zugeben, ich habe bisher nicht viele Hallmark-Filme gesehen", so Jason, "aber ich freue mich darauf, diesen anzuschauen." Travis stimmt zu und ergänzt: "Es ist einfach großartig, unsere Mom in Action zu sehen."

Die Brüder sprechen in der Folge ausführlich über Donnas Rolle in "Hollywood Touchdown: A Chiefs Love Story" – hier spielt sie die Managerin eines Barbecue-Restaurants namens Norma & Nic's. "Unsere Mutter kann viele Gerichte kochen, aber ich glaube nicht, dass sie je Barbecue für uns gemacht hat", witzelt Jason. Travis lacht und erinnert daran: "Nicht einmal Barbecue-Soße... das war immer Papas Spezialität." Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen an das berühmte Rezept ihres Vaters Ed, das laut Jason "nichts anderes ist als eine Mischung aus verschiedenen Soßen und Gewürzen".

In "Hollywood Touchdown: A Chiefs Love Story" trägt Donna laut People Magazine ein Trikot der Kansas City Chiefs mit der Nummer 87, der ihres Sohnes Travis. Abseits der großen Leinwand ist Donna als Mutter von zwei Sportstars und Großmutter von drei Kindern bekannt. Die Familie hat immer eine zentrale Rolle in ihrem Leben gespielt. Erst kürzlich lernte sie auch die Familie von Travis' Freundin Taylor Swift (34) kennen. Travis und Jason, die mittlerweile ein festes Team in ihrem Podcast bilden, sind nicht nur stolze Söhne, sondern auch große Unterstützer ihrer Mutter und ihrer neuen schauspielerischen Abenteuer.

Getty Images Donna Kelce und Travis Kelce im Juli 2023

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

