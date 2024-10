Verlobung mit Taylor? Das sagt Travis Kelces Mutter Donna

Bei den Glamour Women of the Year Awards in New York City gab Donna Kelce, die Mutter des NFL-Stars Travis Kelce (35), spannende Einblicke in das Liebesleben ihres Sohnes. Auf die Frage von Page Six, ob der Sportler seiner Freundin Taylor Swift (34) bald einen Heiratsantrag machen werde, antwortete sie geheimnisvoll: "Niemand weiß das. Wir werden sehen, was passiert. Man weiß nie." Mit dieser Aussage heizte sie die Gerüchte um eine mögliche Verlobung des Paares weiter an und lässt die Fans auf einen baldigen Antrag hoffen.

Donna, die gemeinsam mit anderen prominenten Müttern wie Tina Knowles (70), Maggie Baird (65) und Mandy Teefey (48) auf dem Cover des Magazins Glamour als "Woman of the Year" ausgezeichnet wurde, betonte, dass ihre Söhne keine Ratschläge von ihr benötigen. "Ich gebe meinen Kindern keine Ratschläge. Sie haben alles im Griff", erklärte sie gegenüber dem Magazin. "Sie sind weitaus fähiger, diese Entscheidungen selbst zu treffen." Bei der Premiere des Films "Grotesquerie" in New York, in dem Travis eine kleine Rolle spielte, äußerte sie sich bereits positiv über die Beziehung ihres Sohnes zu Taylor.

Taylor und Travis wurden erstmals im September 2023 öffentlich zusammen als Paar gesehen, da die Sängerin überraschend bei einem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears im Stadion erschien. Seitdem begleiten sie sich gegenseitig bei ihren Veranstaltungen: Taylor unterstützt Travis regelmäßig bei seinen Spielen, während er sie auf ihrer erfolgreichen "Eras Tour" weltweit besucht hat. Mama Donna und Taylor wurden mehrfach zusammen gesehen, wie sie Travis von der Tribüne aus anfeuerten. Donna betonte, wie gut die beiden zusammenpassen. "Er ist ein guter Kerl. Wirklich. Er ist gut. Er ist nett. Er ist großzügig. Und soweit ich weiß, ist sie das auch", schwärmte sie gegenüber Page Six. Ein Insider verriet dem Blatt zudem, dass eine Verlobung "bald passieren" könnte, doch offizielle Bestätigungen gibt es bisher nicht.

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

