Mit geballter Familienpower: Taylor Swift unterstützt Travis

Taylor Swift (34) sorgte am Montagabend für Aufsehen, als sie in auffälligen Mini-Shorts und kniehohen Stiefel von Christian Louboutin im Arrowhead Stadium erschien und den Kansas City Chiefs beim Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers die Daumen drückte. An ihrer Seite waren ihre Mutter Andrea Swift, ihre Schwiegermama in spe Donna Kelce (72) und ihr Bruder Austin, die gemeinsam mit der Pop-Ikone das Spiel von einer VIP-Loge aus verfolgten. Taylor war in eine Chiefs-Jacke gehüllt und zeigte ihre Unterstützung für ihren Freund Travis Kelce (35), der auf dem Spielfeld glänzte.

Im Laufe des Abends war die Stimmung in der Loge ausgelassen. Taylor, Donna und Andrea feuerten die Chiefs begeistert an und jubelten besonders laut, als Travis einige wichtige Pässe fing. Obwohl er im zweiten Viertel einen Ball verlor, ließen sich die drei Frauen die Laune nicht verderben und unterstützten das Team weiterhin mit voller Energie. Die gemeinsame Anwesenheit von Taylor und ihren Familienmitgliedern unterstreicht die enge Verbindung zwischen den Swifts und den Kelces. Besonders rührend war zu sehen, wie Taylor und Donna Seite an Seite jubelten – was die Fans im Stadion und vor den Bildschirmen begeisterte.

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis begann im vergangenen Sommer, als er versuchte, ihr bei einem Konzert ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu überreichen. Obwohl das damals nicht klappte, fanden die beiden dennoch zueinander und verbringen seitdem so viel Zeit wie möglich gemeinsam. Trotz ihrer vollen Terminkalender unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren beruflichen Aktivitäten: Travis besuchte kürzlich eines von Taylors Konzerten in Indianapolis und verbrachte Zeit mit ihrer Mutter Andrea im VIP-Bereich. Die beiden Familien scheinen sich gut zu verstehen, was die junge Liebe der beiden noch harmonischer wirken lässt.

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift bei einem Spiel der Kansas City Chiefs im November 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

