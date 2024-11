Feiert Taylor Swift an Thanksgiving mit Travis' Mama Donna?

Travis Kelces (35) Mutter, Donna Kelce (72), sorgte jetzt für Aufsehen, als sie Zweifel daran äußerte, ob Taylor Swift (34) an Thanksgiving mit der Familie feiern wird. Sie erklärte in der Show "Today", dass die Familie beim Footballspiel der Kansas City Chiefs am Tag nach Thanksgiving vor Ort sein werde. Donna betonte, dass sie keine großen Familienessen plane, sondern den Feiertag eher im Kreise ihrer "Football-Familie" feiere, um ihren Sohn beim Spiel anzufeuern.

Auf die Frage, ob Travis' Freundin Taylor zu ihrer Familie stoßen würde, erklärte Donna, dass die Sängerin aufgrund ihrer aktuell laufenden "Eras Tour" in Kanada wohl zu beschäftigt sei. Obwohl Taylor zwischen ihren Konzerten in Toronto und Vancouver eine 13-tägige Pause hat, ist es unklar, ob sie es noch rechtzeitig nach Kansas City schafft. Es bleibt spannend, ob Familie Kelce die Thanksgiving-Tradition in diesem Jahr ohne die Anwesenheit der Pop-Ikone feiern wird.

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis sorgt immer wieder für Schlagzeilen, besonders wenn die beliebte Sängerin bei seinen Spielen auftaucht. Kürzlich wurde sie mit einem verdächtigen Ring am Finger im Arrowhead Stadium gesichtet, wo sie ihren Freund in einem eleganten Versace-Outfit bejubelte. Innerhalb der Kelce-Familie und auch bei den Fans des Paares scheint Taylor schnell Sympathiepunkte zu sammeln, da sie nicht nur Travis selbst, sondern auch Donna sehr ins Herz geschlossen hat.

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Instagram / ayan.broomfield Tennisspieler Frances Tiafoe und Freundin Ayan Broomfield mit Travis Kelce und Taylor Swift

