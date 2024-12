P. Diddy wehrt sich gegen die neuen schweren Vorwürfe

Musikmogul P. Diddy (55) sieht sich erneut mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Bryana "Bana" Bongolan hat laut TMZ eine Klage gegen ihn eingereicht, in der sie angibt, im September 2016 in einem Haus seiner damaligen Freundin Cassie (38) in Los Angeles mit dem Tod bedroht worden zu sein. In einer offiziellen Stellungnahme wies Diddys Team die Vorwürfe zurück und erklärte, die Anschuldigungen seien haltlos. "Er glaubt fest an die Fakten und die Gerechtigkeit des Gerichtssystems. Vor Gericht wird die Wahrheit ans Licht kommen und zeigen, dass die Vorwürfe gegen Herrn Combs unbegründet sind", ließ sein Sprecher verlauten.

Laut ihren Aussagen in der Klageschrift soll Diddy sie in der Nacht besucht und sie schließlich über den Rand eines Balkons im 17. Stock gehalten haben. Sie fordert Schadensersatz in Höhe von knapp 10 Millionen Euro. Bryana behauptet weiter, dass Diddy sie nicht nur über das Geländer gehängt, sondern auch sexuell genötigt habe. Nachdem er sie wieder auf die sichere Seite gezogen hatte, soll er sie gegen Gartenmöbel geschleudert und bedroht haben. Die Anklage umfasst daher sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung.

P. Diddy sitzt derzeit weiterhin im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, da ihm kürzlich die vierte Kautionsanfrage verweigert wurde. Der Richter äußerte Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit. Während Diddys rechtliche Herausforderungen weitergehen, ist sein persönliches Leben von ebenso intensiven Schwierigkeiten geprägt. Freunde und Familie zeigen sich besorgt über seinen aktuellen Zustand und hoffen, dass kommende Entwicklungen Klarheit in die Anschuldigungen bringen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James

Anzeige Anzeige