Prozessstart angesetzt: P. Diddy wirkte niedergeschlagen

P. Diddy (54) stand kürzlich im Gerichtssaal einem Richter gegenüber. Seit rund drei Wochen befindet sich der Rapper in Bundeshaft, nachdem er am 16. September aufgrund schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel und Erpressung inhaftiert wurde. Der sonst für seine glanzvollen Designeroutfits bekannte Star musste sich nun in schlichter Gefängniskleidung präsentieren. Während der Anhörung, die sich um die Beweisauswahl für seinen bevorstehenden Prozess drehte, zeigte sich Diddy bedrückt und niedergeschlagen. Ein kurzer Moment der Erleichterung schien seinen Gesichtsausdruck jedoch aufzuhellen, als er seine Mutter Janice Combs und seine Kinder als Unterstützung im Gerichtssaal entdeckte, wie Daily Mail berichtet.

Parallel dazu beschuldigte Diddys Anwaltsteam die Staatsanwaltschaft, kompromittierendes Material, das angeblich Cassie Ventura und Diddy in einem gewalttätigen Streit in einem Hotel zeigt, bewusst veröffentlicht zu haben. Diese Behauptungen wurden jedoch von den Staatsanwälten vehement zurückgewiesen, wie das Newsportal berichtet. Nach der Anhörung musste sich Diddy zurück ins Gefängnis begeben, da die Kaution von 50 Millionen Dollar verweigert wurde. Der Prozessbeginn wurde für den 5. Mai 2025 angesetzt, mit einer erwarteten Dauer von drei Wochen, in denen er sich vor einer Jury in Manhattan den Anklagen stellen wird.

P. Diddy kann in dieser harten Zeit vor allem auf seine Familie setzen. So sollen die Zwillingstöchter des Musikers ihren Vater vor wenigen Tagen im Gefängnis besucht haben, wie TMZ berichtete. Dieses Treffen soll das erste gewesen sein, seitdem Jessie und D'Lilas Papa verhaftet wurde. Begleitet wurden die beiden 17-jährigen Mädchen von P. Diddys Mutter Janice Combs. Laut dem Newsportal war diese familiäre Zusammenkunft mit starken Emotionen und Gefühlen verbunden.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddys Töchter Jessie und D'Lila im Juli 2023