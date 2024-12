Prinz William überrascht mit einer unerwarteten Schwäche

Prinz William (42) hat jetzt enthüllt, dass seine Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) und seine Frau Prinzessin Kate (42) in einer Sache besser sind als er: Während eines Besuchs in einem Jugendzentrum in West-London gab er zu, dass seine künstlerischen Talente nicht mit denen seiner Familie mithalten können. Wie OK! berichtet, teilte er diese Einsicht, während er gemeinsam mit Kindern in einer Übungsküche frisch gebackene Kekse verziert.

"Meine Frau ist die Künstlerische in der Familie. Selbst meine Kinder sind kreativer als ich", scherzte William. Er verriet außerdem eine Vorliebe seines jüngsten Sohnes: "Louis liebt Streusel, also werde ich hier noch ein paar mehr draufpacken." Der Besuch im neuesten Jugendzentrum von OnSide bot William auch die Gelegenheit, mit den Jugendlichen Basketball oder Billard zu spielen und ins Gespräch zu kommen – Aktivitäten, die dem Royal wohl mehr liegen.

Körpersprachenexperten zufolge zeigt sich William in letzter Zeit von einer offeneren und verspielteren Seite. Die Expertin Judi James vermutet, dass er nach der Krebsdiagnose seiner Frau Kate bemüht sei, mehr von seiner authentischen Persönlichkeit zu zeigen. "Nach Jahren vorsichtiger emotionaler Zurückhaltung scheint er nun offen Liebe, Leidenschaft und sogar kindliche Verhaltensweisen zu zeigen", erklärte sie gegenüber Express.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

