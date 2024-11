Dieses Jahr war für Prinz William das härteste seines Lebens

Prinz Williams (42) Aufenthalt in Südafrika neigt sich dem Ende zu. Kurz vor seiner Abreise gibt der britische Thronfolger noch ein Interview gegenüber der englischen Nachrichtenagentur PA – dabei zeigt er sich erstaunlich offen und verletzlich. Auf die Frage, wie das vergangene Jahr für ihn war, meint er: "Ehrlich? Es war furchtbar. Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens." Das ist nicht verwunderlich, immerhin sind innerhalb weniger Wochen sowohl seine Frau Prinzessin Kate (42) als auch sein Vater König Charles III. (75) an Krebs erkrankt und mussten von ihren Pflichten auf unbestimmte Zeit zurücktreten. Die Sorge um seine Liebste, den König und auch noch das Ansehen der Familie zog den dreifachen Vater runter. "Es war wirklich schwierig, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten", gibt er weiter preis.

Vor wenigen Wochen dann der Durchbruch: Kate hat ihre Chemo erfolgreich abgeschlossen und befindet sich auf dem Weg der Heilung. Auch König Charles nimmt wieder mehr Termine im Rahmen der royalen Pflichten wahr. "Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie die Dinge gestemmt haben. Aber von einem persönlichen Familienstandpunkt aus gesehen, ja, war es brutal", merkt Prinz William an. Um sich um seine Frau und das Wohlergehen seiner Kinder kümmern zu können, hatte auch der Engländer mehr Auszeiten von den royalen Pflichten genommen. Daran scheint er Gefallen gefunden zu haben. "Ich genieße meine Arbeit, und es gefällt mir, mein Tempo zu bestimmen und sicherzustellen, dass ich auch Zeit für meine Familie habe", erklärt er letztendlich noch.

In diesem Jahr zeigte Prinz William sich immer öfter von einer Seite, die man sonst nicht von ihm zu sehen bekommt: Immer wieder trat er eher als Vater und Ehemann auf, zeigte sich mit für englische Prinzen untypischem Dreitagebart oder in legerer Kleidung. Auch während seines Aufenthalts in Südafrika lief er mit Sneakers über den roten Teppich und trug stolz ein blau-weißes Perlenarmband zu Presseterminen. Das Armband ziert außerdem das Wort "Papa". Wie er gegenüber Sky verriet, hat seine Tochter Prinzessin Charlotte (9) das Armband für ihn gebastelt. "Das ist ein Überbleibsel eines Taylor-Swift-Konzerts, für das meine Tochter ein Armband machen wollte. Sie hat es mir gegeben, als ich gefahren bin", erklärte er gerührt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Robert Irwin, Prinz William und Nomzamo Mbatha beim Earthshot Prize in Kapstadt im November 2024

