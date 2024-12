"Unter uns"-Star Patrick Müller leidet an Depressionen

Patrick Müller (36), bekannt aus der TV-Serie Unter uns, hat kürzlich öffentlich über seine Depressionen gesprochen. Der Schauspieler, der seit 18 Jahren die Rolle des Tobias Lassner spielt, erschien anlässlich des 30. Geburtstagsjubiläums der Serie auf dem roten Teppich. Und das hat ihn schon etwas Überwindung gekostet, wie er verriet. Denn seine Depression äußere sich so, dass er sich ziemlich isoliere. "Ich habe bei Partys gesagt, ich finde kein Outfit und bleibe lieber zu Hause. Heute tritt mich meine Frau, dass ich rauskomme", gab er offen gegenüber Bild zu.

Bereits im Juni teilte Patrick seinen Kollegen bei RTL mit, dass er seit längerer Zeit mit Depressionen zu kämpfen hat. In dem Interview mit dem Klatschblatt erklärte er seine Beweggründe für den Schritt in die Öffentlichkeit: "Ich erzähle das, weil die Hürden noch so hoch sind. Ich habe ein Jahr Therapeutensuche hinter mir." Dabei habe ihm sein Prominentenstatus nicht geholfen, einen Therapieplatz zu finden. Im Alltag spürt er eine ständige Erschöpfung und fehlende Motivation für selbst einfache Aufgaben: "Schlichtweg die Küche aufzuräumen, ist für mich ein Krampf. Ich muss mich dazu zwingen, das zu machen." Seit eineinhalb Jahren besucht er zwischen den Dreharbeiten wöchentlich seine Therapie.

Patrick Müller ist nicht nur Schauspieler, sondern auch dreifacher Vater. Trotz seines Erfolgs im Beruf findet er im Familienleben sowohl Belastung als auch Halt. Der Alltag mit seinen Kindern bedeutet für ihn nicht nur Freude, sondern auch Anstrengung, vor allem in Phasen, in denen die Depression ihn besonders stark belastet. Die Therapiesitzungen, die er zwischen den Dreharbeiten besucht, haben ihm geholfen, sich wohler zu fühlen, doch er spricht noch nicht von einem vollständigen Fortschritt. In der Offenheit über seine Erkrankung sieht er jedoch ein Stück Freiheit und hofft, durch sein Beispiel anderen Betroffenen Mut zu machen, Unterstützung zu suchen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

RTL / Stefan Behrens Patrick Müller am Set von "Unter uns"