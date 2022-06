Er hat viele verborgene Talente. Balian Buschbaum (41) kam als Frau zur Welt. Unter seinem Geburtsnamen Yvonne Buschbaum gewann er viele Leichtathletikwettkämpfe im Stabhochsprung, belegte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney sogar den sechsten Platz. 2007 outete er sich als Transmann und unterzog sich anschließend einer Hormontherapie und einer geschlechtsangleichenden Operation. Auch TV-Luft konnte Balian bereits schnuppern: 2013 nahm er bei Let's Dance teil, 2019 an Ninja Warrior Germany. Nun hat der Diversity-Coach ein neues Projekt: Alles was zählt.

Der ehemalige Leistungssportler wird jetzt zum Schauspieler, denn er hat einen kurzen Auftritt in der Soap. "Die Dreharbeiten waren eine tolle Erfahrung und ich hatte die Ehre, mich beim Drehbuch einbringen zu dürfen. Das hat wirklich Spaß gemacht: Ich konnte beim Dreh hinter die Kulissen blicken und verstehe jetzt noch mehr, wie Schauspieler funktionieren", berichtete Balian begeistert gegenüber RTL.

Der 41-Jährige hat in Folge 3.965 am 17. Juni einen Gastauftritt anlässlich der "Woche der Vielfalt" bei RTL. Hier wird das Thema LGBTIQ+ im Mittelpunkt stehen. "Ich finde es toll und vor allem gesellschaftlich wichtig, dass AWZ sich dem Thema Diversity so widmet. Wir sollten allerdings nicht nur eine Woche der Vielfalt draus machen, sondern Vielfalt sollte immer in den Medien und Serien vertreten sein", betonte Balian.

Getty Images Balian Buschbaum und Sarah Latton bei "Let's Dance", 2013

RTL / Julia Feldhagen Balian Buschbaum beim "Alles was zählt"-Dreh

Getty Images Balian Buschbaum beim "Alles was zählt"-Dreh

