Bei Let's Dance 2022 geht es wohl ziemlich feurig zu! Am Freitag dürfen endlich die 14 Promis des diesjährigen Star-Casts die Bühne in Köln-Ossendorf zum Beben bringen. Bereits im Vorfeld ist der eine oder andere VIP schon ziemlich nervös vor der neuen Herausforderung. Doch bei den offiziellen "Let's Dance"-Bilder ist den Tanz-Laien davon nichts anzumerken: So cool posieren Cheyenne Ochsenknecht (21), Amira Pocher (29), Timur Ülker (32) und Co. für die Show!

Wie jedes Jahr veröffentlicht RTL Bilder der 14 Stars, die vor dem Staffelauftakt bei einem Fotoshooting entstanden sind. Während im vergangenen Jahr eine stilvolle Kulisse mit einem Spiegel Schauplatz der Aufnahmen war, posieren die angehenden Tänzer 2022 vor einer schlichten Wand mit einem feuerroten Tuch. Während Cheyenne und Amira auf einen schwarzen Look setzen, rockt Timur ein weißes Hemd mit Hosenträgern. Aber auch die anderen Männer können sich sehen lassen: So spielen Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Sänger Mike Singer (22) lässig mit dem roten Tuch. Sportler Mathias Mester (35), Schauspieler Hardy Krüger jr. (53), Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ninja Warrior Germany-Star René Casselly (25) zeigen sich aber ebenfalls von ihrer coolen Seite und machen eine gute Figur!

Aber auch die anderen Frauen haben beim Shooting Vollgas gegeben. So posiert Moderatorin Janin Ullmann (40) passend zum Shooting-Hintergrund in einem roten Zweiteiler. Politiker-Tochter Caroline Bosbach (32), TV-Gesicht Sarah Mangione (31), Sängerin Michelle (50) und Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) machen aber ebenfalls in ihren eleganten Looks eine tolle Figur vor der feuerroten Wand.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Thomas Burg / ActionPress Riccardo Basile, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Thomas Burg / ActionPress Sarah Mangione, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer, "Let's Dance"-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Caroline Bosbach, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Thomas Burg / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Thomas Burg / ActionPress Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Thomas Burg / ActionPress Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Thomas Burg / ActionPress Michelle, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Thomas Burg / ActionPress Timur Ülker, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Thomas Burg / ActionPress Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

Thomas Burg / ActionPress Janin Ullmann, Kandidatin bei "Let's Dance" 2022

Thomas Burg / ActionPress Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly, "Let's Dance"-Kandidat 2022

