Nach Liebesgerüchten: Ist Nikola Glumac mit Kim unterwegs?

Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) heizen die Gerüchte weiter an! Nachdem Gloria Glumac (32) erst kürzlich Andeutungen gemacht hatte, zwischen ihrem Ex-Mann und der ehemaligen Der Bachelor-Lady könnte sich eine Romanze entwickelt haben, liefert ein aktueller TikTok-Beitrag jetzt wohl neue Beweise: Auf einem Foto, das von einem Beobachter in Köln gemacht wurde, hält Nikola mit einer Frau Händchen! Während der einstige Temptation Island-Kandidat dabei deutlich anhand seiner auffälligen Gesichtstattoos zu erkennen ist, sind von seiner Begleitung nur der Rücken und die lange Haarpracht zu sehen – es besteht jedoch eine verdächtige Ähnlichkeit zu Kim.

Die ersten Gerüchte um den Beauty & The Nerd-Star und Nikola wurden laut, als Gloria auf Instagram schrieb, angewidert zu sein, da eine ehemalige Freundin ihren Ex derzeit kennenlerne. Schon kurz darauf bestätigte die Sommerhaus-Kandidatin, um wen es sich dabei handelte. "Die meisten hatten schon recht, es geht um Kim. Kim und Niko waren bei Promis unter Palmen [...] die haben sich da natürlich intensiver kennengelernt, denkt euch dann einfach, was da passiert sein kann oder nicht...", berichtete die 32-Jährige.

Bisher äußerten sich weder Nikola noch Kim zu den Spekulationen. Passen könnte es aber: Wie die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin erst kürzlich im Netz verriet, bandelt sie nämlich nicht länger mit dem mysteriösen Mann an, den sie immer Mr. Big nannte. "Es ist in letzter Zeit viel passiert, und ich habe den Entschluss gefasst, die Beziehung zu Mr. Big zu beenden", erklärte sie. Und auch bei Nikola schien nach Are You The One – Reality Stars in Love tote Hose zu sein: Nachdem er und Kandidatin Laura Morante (34) sich zunächst angenähert hatten, der Friseurmeisterin dann aber missfiel, dass er seine Augen von anderen Ladys nicht abwenden konnte, verlief sich ihre Romanze im Sand.

Instagram / gloria.glumac "Temptation Island"-Kandidatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im November 2024

