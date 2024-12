Zu jung? Camila Cabello reflektiert ihre Fifth-Harmony-Zeit

Camila Cabello (27) hat in einem aktuellen Interview mit Nylon über ihre Zeit in der Girlband Fifth Harmony gesprochen. Die Sängerin reflektierte ihre Jahre in der Gruppe und betonte die Bedeutung von Fähigkeiten zur Konfliktlösung innerhalb einer Band. "Konfliktlösung ist wirklich wichtig, besonders wenn es um eine Gruppe geht", sagte Camila im Gespräch. Sie gestand, dass sie sich damals nicht sicher gewesen sei, ob sie mehr zu kämpfen gehabt hätte als ein normaler Teenager. "Es ist schwer zu sagen, was normal ist, egal ob man berühmt ist oder nicht", fügte sie hinzu.

Im Interview erzählte Camila weiter, dass es schwierig sei, in jungen Jahren mit bestimmten Gefühlen umzugehen. "Wie geht man damit um, wenn man sich ausgeschlossen fühlt? Wie geht man mit Eifersucht um? Wie geht man mit diesen Gefühlen um, ohne sich selbst oder anderen zu schaden?", fragte sie und betonte daraufhin, dass man mit 16 Jahren diese Fähigkeiten einfach noch nicht habe. Fifth Harmony wurde während der zweiten Staffel der US-Version von The X-Factor mithilfe von Simon Cowell (65) gegründet. Die Band, zu der neben Camila auch Normani, Dinah Jane, Ally Brooke (31) und Lauren Jauregui (28) gehörten, landete Hits wie "Worth It" und "Work From Home".

Nachdem Camila die Gruppe im Dezember 2016 verlassen hatte, startete sie eine erfolgreiche Solokarriere und brachte Alben wie "Camila", "Romance" und "Familia" heraus. Kürzlich traf sie ihre ehemalige Bandkollegin Normani während der Pariser Fashion Week wieder, was zeigt, dass der Kontakt zu ihren früheren Kolleginnen nicht abgebrochen ist. Die Erfahrungen aus ihrer Zeit in der Band haben sie geprägt und beeinflussen noch heute ihre Haltung gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen. "Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen und weiterzuwachsen", betonte sie dabei im Interview mit Nylon.

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2012

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juli 2024

