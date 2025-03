Fifth-Harmony-Star Normani Kordei ist überraschend verlobt

Die Sängerin Normani Kordei und der NFL-Star DK Metcalf wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie haben sich verlobt! Die große Bekanntgabe erfolgte gestern, als der Sportler bei einer Pressekonferenz nach seiner Verpflichtung bei den Pittsburgh Steelers Details ausplauderte. Der romantische Antrag hatte ihm zufolge bereits am 12. März stattgefunden. Er verriet laut Daily Mail vor versammelter Presse: "Meine Familie und ihre Familie waren in Houston, es war der Spring Break meiner Schwester, und ich dachte, es wäre der perfekte Moment, um alle zusammenzubringen." Unter Applaus forderte er Normani, die ihn am Rande der Bühne unterstützte, auf, ihren Verlobungsring zu zeigen, was sie stolz tat.

Der baldige Bräutigam erklärte, dass er schon seit vergangenem Jahr vorhatte, um Normanis Hand anzuhalten, aber ihre vollen Terminkalender den Antrag immer wieder verzögerten. Er entschied sich schließlich für eine besonders romantische Geste: Über mehrere Tage ließ er ihr Blumen schicken, jede mit einer kleinen Geschichte, die am Ende mit den Worten "Möchtest du mich heiraten?" abgeschlossen wurde. Dass die beiden sich gefunden haben, verdanken sie übrigens einer niedlichen Verkupplungsaktion: Ciara (39) und Russell Wilson (36) stellten die beiden Turteltauben bereits 2020 einander vor – und erreichten damit offensichtlich direkt einen Volltreffer!

Normani, bekannt aus der erfolgreichen Girlgroup Fifth Harmony, ist inzwischen als Solokünstlerin durchgestartet. Während Normani sich auf ihre neue Karriere konzentrierte, gab es viele Spekulationen über eine mögliche Rückkehr von Fifth Harmony. Zuletzt hatte sie in einem Interview mit Billboard bezüglich eines Comebacks der Gruppe klargestellt: "Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste", und ließ damit viele Fans im Ungewissen. Doch die Künstlerin schloss eine Reunion nicht aus. "Ich sehe das definitiv als eine Möglichkeit für die Zukunft. Das wäre mit Sicherheit ein besonderer Moment", äußerte sie sich optimistisch.

Getty Images DK Metcalf, Dezember 2023

Getty Images Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui und Dinah Jane von Fifth Harmony

