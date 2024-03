Camila Cabello offenbart Grund für Fifth-Harmony-Ausstieg!

Im Jahr 2016 kehrte Camila Cabello (27) der erfolgreichen Band Fifth Harmony den Rücken zu – nun offenbart sie den Grund für ihren Ausstieg. In einer Folge des Podcasts "Call Her Daddy" lässt die "Havanna"-Interpretin das Ganze Revue passieren. Sie habe angefangen, Lieder zu schreiben. Sie sei dafür immer früh aufgestanden, da sie es nicht tun wollte, wenn es die anderen taten. "Und zuerst dachte ich: 'Oh, vielleicht will ich für andere Leute schreiben'. Aber dann wurde daraus: 'Nein, eigentlich will ich diese Lieder selbst singen'", erklärt sie.

"Ich fing an, mich von der Vision der Gruppe zu distanzieren, und es fühlte sich an, als ob sie immer noch sehr leidenschaftlich waren und sich damit beschäftigten, und so dachte ich einfach: 'Ich bin hier nicht mehr glücklich, es fühlt sich nicht stimmig an'", gesteht Camila. Rund zwei Jahre nach Camilas Austritt löste sich die Musikgruppe vollständig auf. "Nach sechs Jahren, in denen wir nonstop alles gegeben haben, haben wir nun gemerkt, dass wir uns eine Auszeit von Fifth Harmony nehmen müssen, um uns und euch gegenüber authentisch zu bleiben und unsere Solokarrieren verfolgen zu können", verkündeten die restlichen Mitglieder auf X.

Das Ganze ist mittlerweile sechs Jahre her und in dieser Zeit kamen zahlreiche Gerüchte über eine Reunion auf – stehen Camila, Normani Kordei, Ally Brooke (30), Lauren Jauregui (27) und Dinah Jane Hansen etwa bald wieder zusammen auf der Bühne? Laut Ally arbeiten die Frauen an etwas. Auf X erklärt sie allerdings: "Reunion hat viele Bedeutungen und obwohl es im Moment keine offizielle Band-Reunion gibt, werden einige wunderbare Freundschaften und Beziehungen langsam auf eine heilende und stärkende Art und Weise wieder vereint."

Getty Images Camila Cabello beim CL-Finale 2022

Getty Images Dinah Jane, Ally Brooke, Normani Kordei und Lauren Jauregui von Fifth Harmony

