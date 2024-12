2025 sind 126 neue Folgen von "Die Spreewaldklinik" geplant

Die Krankenhausserie "Die Spreewaldklinik" mit Sina-Valeska Jung (45) und Muriel Baumeister (52) wird fortgesetzt. Dies bestätigte der Sender Sat.1 gegenüber DWDL. 2025 sollen insgesamt 126 neue Folgen in Lübben im idyllischen Spreewald sowie in Berlin gedreht werden. Obwohl die Serie bislang noch keinen großen Quotenhit landete, erobert sie nach und nach die Herzen der Zuschauer und läuft hervorragend auf der Streaming-Plattform Joyn. Sat.1 setzt damit weiterhin auf sein ärztliches Serien-Doppel am Vorabend und hofft auf steigende Zuschauerzahlen.

Die Entscheidung, die Anzahl der Folgen gegenüber der ersten Staffel von 81 auf 126 zu erhöhen, unterstreicht das Vertrauen des Senders in das Format. Zusammen mit der Serie "Die Landarztpraxis", die Anfang Januar 2025 mit 122 neuen Folgen zurückkehrt, soll das medizinische Programm den Vorabend dominieren und die Zuschauer mit packenden Geschichten fesseln. Bisher schalteten täglich etwa 600.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entspricht und damit unter dem Senderschnitt liegt. Doch durch zeitversetztes Fernsehen und die Ausstrahlung auf Joyn erhöht sich die Reichweite der Serie erheblich, was Sat.1 optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Bevor Sina-Valeska die Hauptrolle von Dr. Lea Wolff in der Serie übernahm, wirkte sie von Ende 2021 bis Anfang 2023 bei Alles was zählt mit. Abgesehen von den Vorabendserien, in denen sie bisher mitspielte, könne sie sich auch eine Rolle in einem anderen Genre vorstellen. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie sich gerne in einer Fantasy- oder Mittelalter-Produktion sehen würde. "Ja, also es gibt Genres, die mich einfach noch so wahnsinnig anfixen. Ich bin ein kleiner Nerd mit Fantasy und so, auch Mittelalter macht mich total an", sagte sie damals.

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sina-Valeska Jung, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige