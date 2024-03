"Kleiner Nerd": Sina-Valeska Jung wünscht sich Fantasy-Rolle

Sina-Valeska Jung (44) hat einen bestimmten Wunsch für ihre weitere Karriere als Schauspielerin. Sie verrät im Gespräch mit Promiflash, welche Rolle sie vor der Kamera noch verkörpern möchte. "Ja, also es gibt Genres, die mich einfach noch so wahnsinnig anfixen. Ich bin ein kleiner Nerd mit Fantasy und so, auch Mittelalter macht mich total an", äußert sie sich. Diese filmische Richtung wäre ein Traum für die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin und sie würde sich dieser Herausforderung gerne irgendwann stellen.

Sinas Wunsch ist es also, in eine Fantasy-Welt einzutauchen – bei der Wahl des Charakters sei sie dabei offen. "Das ist mir dann auch schon fast egal, was für einen Charakter ich dann da spiele. Ansonsten starke Frauenrollen grundsätzlich. Das ist so das, wo man am meisten Bock drauf hat, logischerweise", erzählt sie Promiflash über ihre Vorlieben als Schauspielerin. Pläne oder Angebote bezüglich eines Fantasy-Projektes scheint es derzeit noch nicht zu geben, zumindest führt sie dies nicht weiter aus.

Der TV-Star ist im Laufe seiner Karriere bereits in mehrere Rollen geschlüpft. Von 2021 bis 2022 war sie als die zielstrebige Geschäftsfrau Caroline Albrecht in "Alles was zählt" zu sehen. Ein einschneidendes Erlebnis sei zudem ihr Mitwirken als Selma bei den Störtebeker Festspielen im Jahr 2018 gewesen. "Zum Beispiel würde ich sagen, bei den Störtebeker Festspielen war es einfach eine Herausforderung, jeden Tag durch den Sand und den riesigen Sandkasten da zu stapfen und zu reiten und alles drum und dran, das war schon körperlich einfach eine große Herausforderung", teilt Sina im Promiflash-Interview.

Getty Images Sina-Valeska Jung, Schauspielerin

Getty Images Sina-Valeska Jung im April 2013

RTL / Filip Warchalowski Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

