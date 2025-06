Jan Hartmann verrät Details zu seiner Spreewaldklinik-Rolle

Jan Hartmann (44) übernimmt in der zweiten Staffel von "Die Spreewaldklinik" die Rolle des Doktors Mark Engelhardt. Im Promiflash-Interview gewährte der Schauspieler spannende Einblicke in seine Arbeit an der Serie. So verriet er humorvoll, er schneide "von morgens bis abends Menschen auf", um sich auf die Rolle vorzubereiten – das sei natürlich ein Scherz. Tatsächlich habe er viel mit Kollegen gesprochen und die Szenen geprobt. Besonders profitiert habe er auch von Gesprächen mit einem befreundeten Ärzte-Ehepaar. Als Vorbereitung stand er außerdem bei Operationen im Zuschauerraum und beobachtete die Profis bei ihrer Arbeit.

Eine besondere Herausforderung sei es, die Glaubwürdigkeit seiner Figur zu gewährleisten, da medizinische Präzision gefragt sei. Der 44-Jährige hat schon vor einigen Jahren bei "Herzflimmern – Die Klinik am See" einen Arzt gespielt, musste aber seine Kenntnisse und Handgriffe wieder auffrischen. Dafür nutzte er unter anderem Gespräche am Gartenzaun und zog bei Autofahrten zwischen Berlin und Regensburg sein Lernprogramm durch. "Ich nehme die Texte zu Hause auf und auf der Fahrt wird dann gelernt", erklärte Jan. Vor allem die alltäglichen Handgriffe, wie das Anziehen von Handschuhen oder die Desinfektionsroutinen, waren wichtige Aspekte, die er neu einstudieren musste.

Neben Jan stoßen mit der neuen Staffel auch andere frische Gesichter wie Zsa Zsa Hansen zum Ensemble, das erneut unter anderem von Sina-Valeska Jung (46) und Karsten Speck (65) komplettiert wird. Die Serie feiert ihre Rückkehr mit 126 Episoden, die seit dem 27. Juni die Fans begeistern. Die Mischung aus bewährten Darstellern und neuen Charakteren verspricht spannende Geschichten und Dynamik. Für Jan könnte die Rolle des Mark Engelhardt ein neues Kapitel in seiner Schauspielkarriere eröffnen – berufliche und persönliche Erfahrungen fließen gleichermaßen in seine Interpretation des Arztes ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hartmann im September 2017 in Hamburg

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) und Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"