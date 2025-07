Spreewaldklinik-Fortsetzung startet mit schlechten Quoten

"Die Spreewaldklinik" ist am 30. Juni 2025 in die zweite Staffel gestartet – doch der Auftakt verlief alles andere als erfolgreich, wie nun DWDL berichtet. Nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was ein enttäuschender Wert für das Vorabendprogramm von Sat.1 ist. Die Einschaltquote bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 4,1 Prozent und reihte sich damit deutlich unter den besseren Ergebnissen der Schwester-Serie "Die Landarztpraxis" ein. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Serie Ende August startete, ist der Saisonbeginn im Sommer womöglich ein Grund für die schwachen Zahlen.

Auch andere Formate von Sat.1 konnten an diesem Abend nicht überzeugen: In der Primetime kam die Rankingshow "Unsere Lieblinge" mit Oliver Geissen (55) lediglich auf 510.000 Zuschauende und einen Marktanteil von 4,3 Prozent in der wichtigen Zielgruppe. Damit landete Sat.1 abgeschlagen hinter den großen Konkurrenten: "Bauer sucht Frau International" erzielte bei RTL 10,7 Prozent Marktanteil und sicherte sich den Sieg beim jungen Publikum. RTLZWEI und Kabel Eins konnten mit Spielfilmen jeweils deutlich höhere Quoten vorweisen, und auch Vox punktete mit "Goodbye Deutschland" und weiteren Formaten wie "Das perfekte Dinner", die in der Zielgruppe zweistellige Marktanteile erreichten.

In der Serie "Die Spreewaldklinik" dreht sich alles um Dr. Lea Wolff, dargestellt von Sina-Valeska Jung (46), die sich in der malerischen Kulisse des Spreewaldes sowohl beruflichen als auch privaten Herausforderungen stellen muss. Die Serie startete erstmals 2024 und erreichte in ihrer ersten Staffel eine loyale Fangemeinde. Jan Hartmann (44) bringt als Doktor Mark Engelhardt frischen Wind in die Fortsetzung. Im Promiflash-Interview verriet der Schauspieler Details zu seiner Vorbereitung auf die Rolle: "Wir haben viel mit den Kollegen gesprochen und die Szenen geprobt. Ich habe ein Ärzte-Ehepaar als Nachbarn, da gibt es Gespräche am Gartenzaun über Fachbegriffe, Handgriffe und Abläufe – das ist total hilfreich."

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) und Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018