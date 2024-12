König Carl Gustafs Schwester Birgitta (87) ist verstorben

Große Trauer im schwedischen Königshaus. Wie heute bekannt wird, ist die Schwester des amtierenden Königs Carl Gustaf (78) verstorben. Prinzessin Birgitta (87) soll laut einer offiziellen Erklärung am Mittwoch auf der spanischen Insel Mallorca gestorben sein. "Mit großer Trauer habe ich heute die Nachricht vom Tod meiner Schwester erhalten", wird der Monarch laut dem norwegischen Nachrichtenportal VG in der Mitteilung zitiert. Weiter heißt es: "Gemeinsam mit meiner Familie spreche ich den Kindern und Enkelkindern der Prinzessin mein Beileid aus." Zur genauen Todesursache ist bisher nichts weiter bekannt.

Birgitta hatte sich in den vergangenen Monaten nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Bereits vor einigen Jahren ließ sie Schweden hinter sich und zog nach Mallorca. Eine Rückkehr nach Schweden war so bald nicht geplant. Erst vor wenigen Monaten erzählte sie dem schwedischen Blatt Svensk Damtidning, dass sie sich unter der Sonne Spaniens sehr wohlfühle und sich die Zeit am liebsten mit Golf und entspannten Nachmittagen vertreibe. Nur die Hitze sei nicht immer ganz einfach. "Letzten Sommer waren es die ganze Zeit um die 40 Grad. Es hat keinen Spaß gemacht. Du fühlst dich nicht gut, mir ging es nicht gut. Ich saß drinnen mit Klimaanlage", offenbarte die Royal. Dennoch wollte sie nicht in den hohen Norden zurück.

Birgitta ist die ältere Schwester von Carl Gustaf. Neben dem König hat sie noch drei Schwestern. Seit 1998 war sie mit Prinz Johann Georg von Hohenzollern verheiratet. Dieser war zu Lebzeiten Generalsekretär der bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Das Paar bekam drei Kinder zusammen. Anfang März 2016 starb Birgittas Mann und sie zog sich weiter von den royalen Geschäften zurück. Das Verhältnis zu Bruder Carl Gustaf soll aber gut sein. Sie verriet Svensk Damtidning, dass sie regelmäßig mit ihm telefoniere und sich auf dem Laufenden halte.

König Carl Gustaf im Juni 2024

Prinzessin Brigitta von Schweden und Prinz Johann Georg von Hohenzollern, Juni 2010

