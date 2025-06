Die schwedische Prinzessin Ines wurde nun feierlich getauft

Im Kreise der schwedischen Königsfamilie wurde am Donnerstag ein freudiges Ereignis gefeiert: die Taufe von Prinzessin Ines Marie Lilian Silva, der fünf Monate alten Tochter von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40). In der prächtigen Drottningholm-Palastkapelle nahe Stockholm empfing die kleine Prinzessin während einer feierlichen Zeremonie das Sakrament. Stolz präsentierten sich die Eltern mit ihrer Tochter, unterstützt von ihren drei Söhnen Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (4), wie Mail Online berichtete. Auch die versammelten Mitglieder der Königsfamilie, darunter König Carl XVI. Gustaf (79), Königin Silvia (81) und die Schwestern des Prinzen, Kronprinzessin Victoria (47) und Prinzessin Madeleine (43), zeigten sich sichtlich gerührt.

Ganz besonders hervorgehoben wurde während des feierlichen Anlasses die Rolle von Prinzessin Estelle (13), der Tochter von Kronprinzessin Victoria, die als Taufpatin von Ines ausgewählt wurde. Bereits kurz nach der Geburt von Ines im Februar war die wachsende Familie ins Rampenlicht gerückt. Auf Bildern, die Sofia und Carl Philip auf Instagram teilten, war der innige Moment eingefangen, als die älteren Brüder ihre neugeborene Schwester liebevoll begrüßten. Die Taufe selbst wurde zu einem weiteren zauberhaften Kapitel, mit Gästen in prachtvollen Roben, die das königliche Ambiente unterstrichen.

Prinzessin Sofia, die kürzlich bei einem Nationalfeiertagsauftritt mit Ines für Begeisterung gesorgt hatte, strahlte auch bei der Taufe in einem leuchtend gelben Kleid mit passendem Stirnband. Die kleine Ines ist das vierte Kind des Paares und reiht sich als Achte in die Thronfolge ein, doch sie wird – wie schon ihre Brüder – keinen offiziellen HRH-Titel tragen. Diese Entscheidung geht auf eine Anordnung von König Carl XVI. Gustaf aus dem Jahr 2019 zurück, die darauf abzielt, die königlichen Kinder später unabhängiger agieren zu lassen. Prinzessin Sofia schien jedoch an keinen Titel zu denken, als sie ihr jüngstes Familienmitglied stolz in die Arme schloss und die Zeremonie mit einem strahlenden Lächeln feierte.

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bei ihrer Hochzeit im Mai 2015

Instagram / prinsparet Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

