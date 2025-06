Villa steht zum Verkauf: Ziehen Sofia und Carl Philip um?

Prinzessin Sofia von Schweden (40) und ihr Ehemann Prinz Carl Philip (46) sind stolze Eltern von vier Kindern und leben mit ihrer Familie in der Villa Solbacken auf der Insel Djurgården in Stockholm. Nun sorgt ein Bericht der schwedischen Zeitung Blekinge Läns Tidning für Verwirrung: Angeblich steht eine "Villa Solbacken" zum Verkauf. Dabei hatte der schwedische Hof erst im Oktober letzten Jahres klargestellt, dass das Paar keinerlei Veränderungen bezüglich seines Wohnortes verfolge.

Wie das Newsportal berichtete, entstand die Verwirrung um den Wohnort der Royals aufgrund einer Namensdopplung. Tatsächlich steht eine "Villa Solbacken" zum Verkauf, diese befindet sich jedoch in der Provinz Blekinge und trägt zufällig denselben Namen wie das Zuhause von Sofia, Carl Philip und ihren Kindern. Die königliche Villa Solbacken, in der die Familie seit 2017 lebt, bleibt also weiterhin in Familienbesitz. Einst wurde sie von Prinz Bertil, Carl Philips verstorbenem Großonkel, bewohnt und war ein Erbe von großem emotionalen Wert.

Erst im Februar 2025 erblickte die jüngste Tochter von Sofia und Carl Philip, Prinzessin Ines, das Licht der Welt. Vor wenigen Tagen fand im Kreis der Familie die Taufe der Mini-Royal statt. Nach Bekanntwerden der Schwangerschaft im letzten Jahr hatte Sofia in einem Interview verraten, dass die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei.

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in Stockholm, September 2024

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, schwedisches Königshaus

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne