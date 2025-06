So niedlich war die Taufe von Prinzessin Ines von Schweden

Ein freudiger Anlass im schwedischen Königshaus: Am heutigen Freitag, dem 13., wurde Prinzessin Ines in der Schlosskirche Drottningholm getauft. Vor der Zeremonie, die um zwölf Uhr beginnen sollte, trudelten ab elf Uhr die Gäste ein. Die Taufe selbst leiteten Bischof Johan Dalman und Hofkaplan Michael Bjerkhagen. Im Vordergrund standen natürlich die stolzen Eltern, Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (46). Ein Schnappschuss, der Brisant vorliegt, zeigt, wie der Geistliche den Wonneproppen hochhebt, während Mama und Papa belustigt dreinschauen.

Besonders emotional war der Moment, als die ältere Cousine Prinzessin Estelle (13), gerade einmal 13 Jahre alt, das ehrenvolle Amt der Taufpatin übernahm. Die Brüder von Prinzessin Ines, Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (4), durften ihrerseits bei der Vorbereitung des Taufwassers helfen. Sofia brillierte laut Dana Press mit einer musikalischen Überraschung. Sie sang ein eigens komponiertes Lied mit dem Titel "Till mitt sista andetag" – eine Zusammenarbeit mit den schwedischen Künstlern Molly Sandén und Danny Saucedo. Im Anschluss an den Gottesdienst fanden ein Empfang und ein privates Mittagessen statt.

Für Sofia und Carl Philip ist der heutige Tag nicht nur wegen der Taufe ein Meilenstein. Das Prinzenpaar feiert obendrein seinen zehnten Hochzeitstag. Sie hatten sich 2009 in einem Restaurant in Båstad kennengelernt und am 13. Juni 2015 geheiratet. Damals sorgte ihre Liebe für Aufsehen, da Sofia aus bürgerlichen Verhältnissen stammte und als Model und TV-Star arbeitete. Heute könnte die Schwedin nicht beliebter bei ihrem Volk sein.

Getty Images Die schwedischen Royals bei der Taufe von Prinzessin Ines

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bei ihrer Hochzeit im Mai 2015

