Nach OP: Anna Lewandowska meldet sich aus dem Krankenhaus

Anna Lewandowska (36), die Ehefrau des Fußballstars Robert Lewandowski (36), hat ein Foto aus dem Krankenhausbett auf ihrem Instagram-Profil mit ihren Fans geteilt. Die Sportlerin musste sich einer Operation am Handgelenk unterziehen und erholt sich nun von dem Eingriff. In ihrem Post beruhigt sie ihre Follower und betont, dass sie sich keine großen Sorgen machen müssen. Die ehemalige Karate-Weltmeisterin und Fitness-Trainerin, die gemeinsam mit ihrer Familie in Barcelona lebt, wurde in einer örtlichen Klinik behandelt und zeigt sich zuversichtlich, bald wieder fit zu sein.

"Nach der Bandrekonstruktion im Handgelenk ist es Zeit für die Genesung", schrieb Anna auf ihren Social-Media-Kanälen. "Obwohl ich mein eigenes Training für eine Weile ruhen lassen muss, werde ich nicht langsamer und möchte in dieser Zeit neue Trainingspläne für euch erstellen und Inspiration für zukünftige Projekte sammeln." Sie motiviert ihre Follower mit den Worten: "Herausforderungen machen uns stärker und ich werde noch stärker zurückkommen. Wir sehen uns bald wieder auf der Matte!" Die engagierte Sportlerin lässt sich von ihrer Verletzung nicht unterkriegen und plant bereits ihre Rückkehr ins Training.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2013 gelten Anna und Robert als Traumpaar des Sports. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Klara, die 2017 geboren wurde, und Laura, die im Jahr 2020 zur Welt kam. Die Familie lebt in Barcelona, wo Robert seit 2022 für den FC Barcelona stürmt. Erst Anfang November hatte Anna dramatische Fotos von den Überschwemmungen in Spanien geteilt, die auch ihr Zuhause in Castelldefels betroffen hatten. Die Wassermassen hatten ihre Garage geflutet und Schäden verursacht. Trotzdem bleibt Anna positiv und konzentriert sich auf das Wesentliche: ihre Familie, ihre Gesundheit und ihre Leidenschaft für Fitness und Wellness. Mit ihrem eigenen Fitnessstudio in Barcelona und zahlreichen Online-Programmen ist sie eine Inspiration für viele Frauen weltweit.

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und Anna Lewandowska im Juni 2023

Instagram / annalewandowska Anna Lewandowska und ihre Töchter Laura und Klara, 2022

