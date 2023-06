Süß: Robert Lewandowski und seine Anna sind Gym-Buddies!

Diese beiden lieben Sport! Schon lange sind Robert Lewandowski (34) und seine Anna (34) unzertrennlich. Seit 2013 sind der Fußballer und seine Liebste verheiratet. Die beiden Töchter Klara und Laura machten das Glück der beiden nur noch größer. Im Netz machen die Eheleute regelmäßig klar, wie sehr sie sich lieben. Da trifft es sich gut, dass sich Robert und Anna beide super gerne sportlich betätigen. Die zwei sind auch ziemlich gute Gym-Buddies!

Via Instagram teilte der Kicker vom FC Barcelona nun einen Schnappschuss mit seiner geliebten Gattin. Darauf posiert das Ehepaar in seinem Fitnessstudio. Mit seiner Anna macht der 34-Jährige augenscheinlich am liebsten Sport. "Beste Gym-Partnerin", schwärmte der Kicker nämlich mit einem Herzchen zu der Aufnahme.

Trainiert Anna möglicherweise gerade intensiver als sonst? Die zweifache Mutter bekam vor wenigen Wochen nämlich ein verlockendes Angebot. In ihrem Podcast "WojewódzkiKędzierski" verriet sie, dass Slawomir Peszko ihr angeboten habe, als Mixed-Material-Arts-Kämpferin in den Ring zu steigen.

Getty Images Robert Lewandowski und Anna Lewandowska im Mai 2022

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski und Anna Lewandowska

Instagram / annalewandowska Anna Lewandowska im Juni 2023

Glaubt ihr, dass Robert und Anna bald mal ihre gemeinsame Fitness-Routine zeigen?



