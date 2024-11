Robert Lewandowskis Familie von Flut in Spanien betroffen

Robert Lewandowski (36) und seine Familie sind von den schweren Überschwemmungen in Spanien betroffen. Der Fußballstar, der seit 2022 für den FC Barcelona aufläuft, lebt gemeinsam mit seiner Frau Anna Lewandowska (36) sowie den beiden Töchtern Klara und Laura im spanischen Castelldefels an der Costa del Garraf. Nach heftigen Unwettern und sintflutartigen Regenfällen steht die Küstenregion nun unter Wasser, wie unter anderem Anna in ihrer Instagram-Story dokumentiert.

In den geteilten Videos zeigt Anna die erschreckenden Szenen vor ihrem Haus: überflutete Straßen, feststeckende Autos und unaufhörlicher Regen. Sogar die Garage der Familie wurde von den Wassermassen erfasst. Der Wohnbereich blieb unversehrt, wie Anna wenige Stunden später beruhigt mitteilte. Der Garten mit dem großen Pool scheint ebenfalls keinen Schaden genommen zu haben. "Nach dem verrückten Regen kommt endlich die Sonne", schreibt sie erleichtert.

Robert und Anna genießen seit ihrem Umzug nach Spanien das Leben an der Küste. Trotz der aktuellen Ereignisse lassen sie sich nicht unterkriegen und blicken positiv in die Zukunft. Anna, die als erfolgreiche Sportlerin und Unternehmerin bekannt ist, teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Fans. Zusammen mit Robert bildet sie eines der bekanntesten Paare der Sportwelt, das sowohl privat als auch beruflich eng verbunden ist.

Getty Images Anna Lewandowska, Ehefrau von Robert Lewandowski

Getty Images Robert Lewandowski im März 2023 in Bilboa