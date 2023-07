Robert Lewandowski hat seine Frau Anna erneut geheiratet

Robert Lewandowski (34) und Anna Lewandowska (34) können nicht genug voneinander bekommen. Bereits im Juni 2013 hatten sich der polnische Nationalspieler und seine Frau in Serock das Jawort gegeben. Zusammen haben die Turteltäubchen zwei Töchter, die 2017 und 2020 zu Welt kamen. Im Netz gewähren die beiden auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Am Freitag überraschten Robert und Anna mit einer wundervollen Neuigkeit: Sie sind ein zweites Mal vor den Traualtar getreten.

Auf Instagram teilte das Paar gleich drei Fotos ihrer Hochzeit. Während sie sich auf einem der Schnappschüsse in den Armen halten, küssen sie sich auf einem anderen innig. Dabei trägt Anna ein hautenges, weißes Spitzenkleid. Robert glänzt in einem hellen Anzug. "Wir haben es wieder getan", kommentierten die Eheleute unter den süßen Fotos.

Erst im Februar hatte der Fußballstar im Netz über seine Liebste geschwärmt. "Du bist die fürsorglichste, liebevollste Person und eine großartige Mutter für unsere Töchter", hatte er versichert und erklärt, dass sie die Motivation sei für alles, was er tue.

