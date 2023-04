Robert Lewandowski spricht über die Fehlgeburt seiner Frau

Er spricht über einen schweren Schicksalsschlag! Robert Lewandowski (34) ist ein polnischer Fußballprofi und steht beim FC Barcelona unter Vertrag. Seit 2014 ist er außerdem Kapitän der polnischen A-Nationalmannschaft. Abseits des Fußballfeldes ist der Stürmer seit 2013 glücklich mit Anna Lewandowska (34) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern zwei zuckersüßer Töchter. Jetzt sprach Robert offen über die tragische Fehlgeburt seiner Frau Anna.

Im Bild-Interview erzählte der Sportler, dass seine Partnerin die Fehlgeburt kurz vor der EM-Viertelfinale in Frankreich erlitt. "Ich musste mich auf Fußball fokussieren, hatte aber immer ein viel wichtigeres Thema im Kopf", erklärte der 34-Jährige. Außerdem berichtete er: "Für mich war das eine große Herausforderung: Wie lerne ich, mit schlimmen privaten Situationen umzugehen und auf dem Platz dennoch den Schalter zu finden, um dann als Spieler voll da zu sein."

Vor Kurzem erschien in Polen eine Dokumentation über das Leben des Profisportlers, die auch in Deutschland erscheinen soll. Die Doku beleuchtet private Themen, wie den Tod seines geliebten Vaters im Jahre 2004. Gemeinsam mit seiner Frau Anna besuchte er die Premiere in Warschau.

Anzeige

Instagram / annalewandowska Anna Lewandowska und Robert Lewandowski gemeinsam mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Tochter Laura

Anzeige

Instagram / annalewandowska Anna Lewandowska und ihre Töchter Laura und Klara, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de