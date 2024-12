Prinz George wird Besitzer der Party-Stadt Newquay werden

Prinz George (11), der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), wird eines Tages nicht nur König, sondern auch der Prinz von Wales sein. Dies bringt viele royale Verpflichtungen mit sich, darunter das Erbe des Herzogtums Cornwall, einem beeindruckenden Anwesen mit 135.000 Hektar Land. Überraschenderweise befindet sich in diesem Besitz auch ein lebhafter Ort in Cornwall namens Newquay, der als eine der berühmtesten Party-Städte Großbritanniens bekannt ist. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis George diese Rolle übernimmt, fällt sie eines Tages in seinen Zuständigkeitsbereich.

George steht in der Tradition einer langen Linie von Royals, die das Anwesen verwalten und pflegen. Das Herzogtum Cornwall wurde 1337 von König Edward III. für seinen Sohn geschaffen und bringt einige Verpflichtungen mit sich. Die Stadt Newquay, die auch für Junggesellenabschiede bekannt ist, birgt für George die Herausforderung, Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden. Zur Erweiterung von Newquay wurde das nachhaltig entwickelte Nansledan-Projekt ins Leben gerufen. Es wird erwartet, dass die Fertigstellung bis zu 40 Jahre dauern wird. Bewohner des Anwesens müssen strikte Regeln beachten, darunter das Verbot von sichtbaren Wäscheleinen, Satellitenschüsseln oder Mülltonnen sowie das Unterlassen von unnötigem Lärm, lautem Streit oder Türenschlagen.

Schon König Charles III. (76) bereitete seinen Sohn William darauf vor, die Angelegenheiten des Herzogtums Cornwall zu übernehmen. In einem Interview mit ITV äußerte sich William 2019 über seine Visionen für das Anwesen und betonte den familiären Aspekt. Dieses Engagement rührte Charles zu Tränen. Es bleibt spannend zu sehen, wie die nächste Generation der Royals diese Traditionen fortführen und vielleicht sogar neue Akzente setzen wird, auch wenn Prinz George kürzlich erst einen ganz anderen Berufswunsch äußerte.

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2024

