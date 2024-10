Nicht Royal-typisch: Das möchte Prinz George einmal werden

Viele Kinder haben bereits in jungen Jahren eine genaue Vorstellung von ihrem späteren Beruf – so auch Prinz George (11)! Der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) wird irgendwann einmal den britischen Thron besteigen. Doch eigentlich hat der Royal-Spross einen ganz anderen Plan: Er möchte Pizzabäcker werden! Der Besitzer einer Pizzeria in Norfolk verriet diesen Wunsch gegenüber Daily Mail. Als George den großen Steinofen gesehen hat, soll er gesagt haben: "Das will ich machen, wenn ich groß bin!"

Das Wiveton Hall Café des Steinofenbesitzers liegt in der Nähe von Anmer Hall, dem Landsitz von William und Kate. Der Restaurantbesitzer beschrieb George als "lieben Jungen", der sich sehr für die Küche interessierte. Wie praktisch, dass Georges gesamte Familie eine Vorliebe für Pizza besitzt. Bereits 2018 verriet Kate gegenüber dem Magazin Tatler, dass George und seine Schwester Prinzessin Charlotte (9) es lieben, Pizzateig zu machen. Den Grund dafür erklärte die dreifache Mutter folgendermaßen: "Sie lieben es, weil sie dabei ihre Hände schmutzig machen können."

Die Leidenschaft fürs Kochen scheint in der Familie zu liegen. Kate hat mehrfach erzählt, wie gern sie mit ihren Kindern in der Küche steht. Bei einem Schulbesuch erzählte sie, wie Daily Mail berichtete, dass George, Charlotte und auch der jüngste Sohn Prinz Louis (6) ihr oft beim Kochen helfen und gemeinsam Käsemakkaroni oder Salate zubereiten. Auch das Backen ist für Kate eine Herzensangelegenheit: An den Geburtstagen ihrer Kinder bleibe sie gern bis Mitternacht auf, um aufwendige Kuchen zu kreieren. Im Großen und Ganzen sind die britischen Royals eben auch nur Menschen mit gewöhnlichen Hobbys und Vorlieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Anzeige Anzeige