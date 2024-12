Überraschung: "Die Bachelors"-Leonie erwartet erstes Kind

Im TV bei Die Bachelors suchte Leonie die große Liebe – jedoch sollte es zwischen ihr und Rosenkavalier Sebastian Klaus (36) nicht klappen. Doch wie sie im Juni dieses Jahres im Netz verriet, hat sie ihren Herzensmenschen außerhalb der Kuppelshow gefunden. Nun krönen die Reality-TV-Teilnehmerin und ihr Freund Lukas ihr junges Liebesglück mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zu einem Ultraschallbild auf Instagram schreibt Leonie: "Hallo kleiner L. Mama und Papa können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Schon seit mehreren Wochen wissen Leonie und ihr Partner von ihrem großen Glück, wie sie in dem Post verrät – und nun sind sie umso glücklicher, ihr Geheimnis endlich zu lüften. "Der erste Ultraschall war ein ganz besonderer Moment und mir kamen sofort die Tränen, auch wenn man in der SSW 8 noch nicht so viel erkennen konnte", erinnert sie sich emotional zurück. Mittlerweile ist die Reality-TV-Teilnehmerin in der elften Schwangerschaftswoche angekommen. "Bisher verläuft alles sehr gut, wir sind ganz verliebt in unser kleines Baby", beschreibt sie die Schwangerschaft.

Im Juni dieses Jahres machte Leonie ihr neues Liebesglück auf Instagram öffentlich. Dazu teilte sie eine Reihe von Bildern, auf denen sie sich verliebt zeigt. Auf einem der Fotos hält sie die Hand von ihrem Freund, auf einem anderen strahlt sie ihn mit verliebten Augen an. Nur eine Woche danach teilte sie dann auch das erste Bild, auf dem ihr Freund Lukas auch zu erkennen ist: In schicker Abendgarderobe gekleidet posieren die beiden auf einer Hochzeit und strahlen um die Wette.

RTL / Frank W. Hempel Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie mit ihrem Freund Lukas Nienaber

