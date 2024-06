"Die Bachelors"-Leonie teilt erste Fotos mit neuem Freund!

Die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin Leonie hat ihr Glück außerhalb der Show gefunden. Erst vor knapp einer Woche ließ sie das Netz wissen, dass sie in einer Beziehung ist und nun posiert sie erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Freund Lukas Nienaber. Auf Instagram postet die Influencerin einen niedlichen Schnappschuss von einer Hochzeit. Darauf präsentiert sich ihr Beau in einem schicken schwarzen Anzug und hat seinen Arm um die Kölnerin gelegt. Die TV-Bekanntheit ist in ein schwarzes Glitzerkleid gehüllt, das an ihrem Bein ausgeschnitten ist. Beide Turteltauben tragen außerdem ein strahlendes Lächeln auf den Lippen.

Unter dem Post freuen sich Leonies Fans über ihr Liebesglück. "Na, da hast du einen richtig guten Fang gemacht. Sehr attraktiv! Es sei dir gegönnt", bewundert eine Followerin den neuen Mann der Modefanatikerin. Sie antwortet darauf, dass sie mehr als glücklich mit Lukas sei. Ein anderer User scheint auf die Erfahrung der Brautstylistin in der Kuppelshow anzuspielen und schreibt: "Ihr seht so gut und schön zusammen aus! Siehst du, lieber ein bisschen warten und dann den Richtigen kennenlernen."

Bei "Die Bachelors" ging die Beauty ohne Mann nach Hause. In Folge sieben entschied sich Rosenkavalier Sebastian Klaus (36) gegen die Brünette. Obwohl sie anfangs eine seiner Favoritinnen war, hatte er zu diesem Zeitpunkt mehr Gefühle für Kandidatin Kim entwickelt. Leonie rührte diese Entscheidung zu Tränen, weshalb der Hamburger sie danach versuchte zu trösten. "Ich mag dich wirklich super gerne. Du bist ein so toller Mensch. Ich weiß, dass du irgendwen finden wirst, der supergut zu dir passt", beschwichtigte sie der Hamburger.

RTL Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

