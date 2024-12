So hat "Die Bachelors"-Leonie von Schwangerschaft erfahren

Die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin Leonie und ihr Freund Lukas erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Aber wie hat die Ex-Kuppelshow-Teilnehmerin eigentlich von ihrem kleinen Wunder erfahren? "Ich habe erste Anzeichen der Schwangerschaft gespürt und meine Periode war verspätet", ruft sich Leonie im Promiflash-Interview in Erinnerung und fügt hinzu: "Daraufhin habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Als dieser positiv war, konnte ich es gar nicht richtig realisieren und habe den zweiten Schwangerschaftstest gemacht, der auch direkt positiv gewesen ist."

Ob sie einen kleinen Sohn oder ein Töchterchen erwartet, weiß Leonie bislang noch nicht. Trotzdem hat sie sich schon sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Namen für ihr ungeborenes Baby überlegt. "Beide Namen stehen vorerst fest", betont die stolze Mama in spe im Interview. Ihre genauen Favoriten behält sie aber bislang noch für sich.

Ihre Schwangerschaft machte Leonie in der ersten Dezemberwoche auf ihrem Instagram-Profil publik. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Influencerin gerade in der elften Woche ihrer Schwangerschaft. "Bisher verläuft alles sehr gut, wir sind ganz verliebt in unser kleines Baby", schrieb sie zu einem Ultraschallfoto.

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie mit ihrem Freund Lukas Nienaber

RTL Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

