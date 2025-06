Frühchen: Sohn von "Die Bachelors"-Leonie darf nach Hause

Leonie, bekannt aus der Show Die Bachelors, und ihr Partner Lukas haben einen besonderen Meilenstein erreicht: Ihr kleiner Sohn, der Ende Mai als Frühchen zur Welt kam, darf endlich nach Hause. Nach längerer Zeit in medizinischer Obhut erhielt die frischgebackene Familie nun den ersehnten Anruf aus der Klinik. "Wir konnten unser Glück nicht fassen", schwärmte die glückliche Mama auf Instagram. Dass ihr Baby jetzt bei ihnen sein kann, sei für Leonie "ein unbeschreibliches Gefühl".

Die Nachricht, dass sie ihren Nachwuchs endlich nach Hause holen darf, erreichte die Familie überraschend während des Frühstücks. Leonie und Lukas zögerten keine Sekunde, bereiteten alles Nötige vor und holten ihren kleinen Sohn direkt aus der Klinik ab. Die Freude über den neuen Alltag in den eigenen vier Wänden ist groß, und Leonie dankte in ihrem Posting auch allen, die in dieser Zeit an sie gedacht haben. Jetzt könne ihre kleine Familie endlich zur Ruhe kommen und sich auf ihre gemeinsame Zukunft freuen.

Bereits Ende Mai hatte Leonie auf Instagram die Geburt ihres kleinen Schatzes verkündet. Zu einem niedlichen Foto, auf dem die kleine Hand ihres Sohnes zu sehen war, schrieb die Influencerin: "Unser Sohn ist da. Früher als gedacht und mit einigen Startschwierigkeiten. Die ersten Tage waren intensiv, doch jetzt geht es Schritt für Schritt bergauf. Wir sind voller Liebe und staunen jeden Tag über seine Stärke." Damals verriet sie auch gleich den Namen des Babys: Der Kleine hört auf den Namen Tizian.

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige