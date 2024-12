"Die Bachelors"-Leonie will Schwangerschaft online teilen

Für die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin Leonie geht das große Familienglück in Erfüllung. Auf Instagram teilte sie vergangene Woche ihre Babynews mit ihren Followern. Gegenüber Promiflash verriet sie exklusiv ihre Pläne für ihre Social-Media-Plattformen während der Schwangerschaft. "Nicht nur die Babynews möchte ich mit meinen Followern teilen, sondern auch den Weg zur Geburt", betonte sie. Offensichtlich hat sich die Beauty schon einen ganz genauen Plan für ihre Follower ausgemalt. "Der Austausch tut gut und es ist eine sehr aufregende Zeit", fügte sie hinzu.

Schon die Verkündung ihrer Schwangerschaft teilte sie auf Instagram. "Hallo, kleiner L. Mama und Papa können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb sie unter einen Beitrag, der ein Ultraschallfoto zeigt. Ganz offen gab sie unter dem Post ihre Gefühlswelt preis: "Der erste Ultraschall war ein ganz besonderer Moment und mir kamen sofort die Tränen, auch wenn man in der SSW acht noch nicht so viel erkennen konnte." Solch tiefe Einblicke können ihre 22.000 Follower auch zukünftig von ihr erwarten.

Die Suche nach dem perfekten Mann im Fernsehen klappte für Leonie nicht. In Folge sieben der TV-Show musste sie nach Hause fliegen. Dafür schwebt sie jetzt auf Wolke sieben mit ihrem neuen Partner. So fand sie im Sommer dieses Jahres ihre große Liebe in Lukas Nienaber, dessen Gesicht sie ebenfalls auf Instagram bekannt machte. Sie begeisterte ihre Follower mit einem niedlichen Foto der beiden auf einer Hochzeit. "Na, da hast du einen richtig guten Fang gemacht. Sehr attraktiv! Es sei dir gegönnt", freute sich unter dem Beitrag einer ihrer Fans für sie.

