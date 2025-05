"Die Bachelors"-Leonie ist zum ersten Mal Mama geworden

Leonie genießt zurzeit ihr Babyglück. Die einstige Die Bachelors-Teilnehmerin hat gemeinsam mit ihrem Partner Lukas ihr erstes Kind bekommen. Die freudige Nachricht teilt die Auswanderin mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto, das ihre Hand, die Hand ihres Neugeborenen und sein Köpfchen zeigt, schreibt die Influencerin: "Unser Sohn ist da. Früher als gedacht und mit einigen Startschwierigkeiten. Die ersten Tage waren intensiv, doch jetzt geht es Schritt für Schritt bergauf. Wir sind voller Liebe und staunen jeden Tag über seine Stärke."

In ihrem Post gibt Leonie gleich noch eine andere wichtige Information – den Namen. Ihr kleines Wunder hört auf den Namen Tizian. Durch die verfrühte Geburt scheinen sich einige Komplikationen ergeben zu haben, doch Leonie beschreibt ihren Sohn als "kleinen Kämpfer". "Wir dürfen ihn jeden Tag begleiten", teilt sie ihren Unterstützern mit. In ihrer Story erklärt die stolze Mama außerdem, dass sie und Lukas ihren Sohn so oft wie möglich besuchen, während er im Krankenhaus behandelt wird.

Tizians Geburt fand in Dublin statt. Dort wohnt die einstige Verehrerin von Sebastian Klaus (37) gemeinsam mit ihrem Partner. Neben ihrem Beruf im Marketing begleitet sie ihren aufregenden Alltag auf Social Media. Dort erklärte sie noch im April, dass ihr Sohn eigentlich erst Ende Juni auf die Welt kommen sollte.

Instagram / leonie.magx Leonie, ihr Partner und ihr neugeborener Sohn im Mai 2025

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie und ihr Partner Lukas, April 2025

