"Die Bachelors"-Leonie gibt Update zu ihrem Frühchen

Leonie, bekannt aus der Reality-Show Die Bachelors, hat jetzt ein freudiges Update zu ihrem Sohn mit ihren Fans geteilt. Der Kleine kam deutlich vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt und wird seither im Krankenhaus medizinisch betreut. In einer Instagram-Story berichtet die frischgebackene Mama nun von ermutigenden Fortschritten. "Heute Morgen haben die Ärzte gute Neuigkeiten gehabt und der kleine Mann darf zum ersten Mal in seine Kleidung und in ein offenes Bett", schreibt sie stolz und zeigt sich überwältigt von den positiven Entwicklungen.

Inmitten der emotionalen Höhen und Tiefen betonte die junge Mutter, wie wichtig ihr Zusammenhalt ist: "Wir bleiben positiv und sind immer für ihn da. Die gemeinsame Zeit ist kostbar. Er macht tolle Fortschritte und wir sind superstolz!" Leonie und ihr Partner Lukas meistern die schwierige Situation gemeinsam und schöpfen offenbar immer wieder Zuversicht aus den Fortschritten ihres Babys. Dass ihr Sohn sich Schritt für Schritt erholt, erfüllt die stolzen Eltern ganz offensichtlich mit großer Dankbarkeit.

Leonie und Lukas hatten im Rahmen der Schwangerschaft und Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bereits eine schwere Zeit hinter sich. Kurz nach dem frühzeitigen und beschwerlichen Start ihres Sohnes äußerte die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin jedoch, wie überwältigt sie von seiner Stärke und Belastbarkeit sei. Die junge Familie scheint nach und nach in eine solide Phase des Elternseins zu finden, geprägt von einem besonderen Zusammenhalt. Leonie gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre emotionale Reise und gibt sich dabei offen und herzlich, was von ihrer Community offenbar sehr geschätzt wird.

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie und ihr Partner Lukas, April 2025

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie mit ihrem Freund Lukas Nienaber

