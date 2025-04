"Die Bachelors"-Leonie verrät das Geschlecht ihres Babys

Bei Die Bachelors konnte Leonie die Liebe ihres Lebens nicht finden. Inzwischen ist die Brautmodeverkäuferin allerdings trotzdem in einer glücklichen Beziehung und freut sich auf ihren ersten Nachwuchs. Für die baldigen Eltern stand nun ein wichtiger Meilenstein an. Wie Leonie auf Instagram zeigt, erfuhren die Influencerin und ihr Partner Lukas nun, welches Geschlecht ihr Spross hat. Ein Video von der Gender-Reveal-Party zeigt, wie sie einen Kuchen anschneiden, der von innen blau eingefärbt ist – sie erwarten also einen Jungen! Zu dem Clip schreibt die TV-Bekanntheit: "Vielen Dank an das Leben!" Sichtlich emotional ergänzt sie außerdem: "Was das Leben für einen bereithält..."

Auf den Fotos des Events ist zu erkennen, dass Leonie immer noch mit Problemen an ihrem Auge zu kämpfen hat. Erst vor wenigen Tagen musste sich die Influencerin dort operieren lassen. "Endlich! Heute hatte ich eine ambulante Augen-OP. Ich sag's euch, das war kein Zuckerschlecken", berichtete sie ihren Fans Ende der vergangenen Woche. Sowohl die Schwangere als auch ihr Baby konnten den Eingriff allerdings gut verkraften.

Die freudige Nachricht ihrer Schwangerschaft verkündete Leonie im Dezember im Netz – etwa sechs Monate, nachdem sie ihre Beziehung mit Lukas öffentlich gemacht hatte. Im Gespräch mit Promiflash plauderte sie kurz darauf aus, dass sie bereits über den Namen ihres Nachwuchses nachgedacht habe, obwohl damals das Geschlecht noch nicht bekannt war. "Beide Namen stehen vorerst fest. Sollten sie uns während der nächsten Monate nicht mehr gefallen, gibt es auch noch andere schöne Namen", erklärte die einstige Datingshow-Teilnehmerin.

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie und ihr Partner Lukas

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie, TV-Bekanntheit

