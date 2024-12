"Golden Bachelor" Franz Stärk erobert die Zuschauerherzen

Erst kürzlich startete das neue Rosenformat "Golden Bachelor", in dem Franz Stärk (73) nach seiner Herzensdame sucht. Bereits nach der ersten Folge zeigt sich deutlich: Die Sendung entwickelt sich zum absoluten Highlight der Zuschauer. Unter einem aktuellen Instagram-Post kommen die Fans gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "So ein tolles Format! Richtig erfrischend und toll anzusehen. Man bekommt wirklich Lust, alt zu werden", schreibt beispielsweise ein begeisterter Nutzer, dem ein anderer hinzufügt: "Wow, was für eine tolle Energie."

Dabei fällt auf: Es sind nicht nur einzelne Dinge, die überzeugen, sondern die gesamte Aufmachung der TV-Show. "'Golden Bachelor' ist bisher purer Balsam für die Seele!", findet ein Follower. Es sind aber natürlich auch Franz und die 18 Damen, die sehr gut bei der Öffentlichkeit ankommen. Während der 73-Jährige als "super sympathisch" bezeichnet wird, verdeutlicht ein User unter dem Beitrag: "Jeder hat seine eigene Geschichte und das ist einfach spannend und tolles Fernsehen."

Franz ist bei "Golden Bachelor" der erste Bachelor, der im Fernsehen unter 18 Ü-60-Single-Ladys nach der großen Liebe sucht. Dafür ging es für ihn und die Teilnehmerinnen auf die griechische Insel Kreta – wo es in den kommenden Folgen wohl nicht nur heiß hergehen, sondern auch emotional werden wird, wie der erste Trailer von RTL verriet. "Es hat gefunkelt, es hat geknistert", erklärte der pensionierte Gesamtschulleiter darin. Eine der Frauen offenbarte zudem: "Weil es so romantisch war, ist ein Kuss gefallen."

Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der ersten Nacht der Rosen

Franz Stärk und die Single-Ladys in der ersten "Golden Bachelor"-Folge

