Erster Teaser verrät: So emotional wird "Golden Bachelor"

Bachelor-Fans sind derzeit in großer Vorfreude, denn ein neues Rosenformat steht in den Startlöchern. Ab Dezember wird der erste "Golden Bachelor" Franz Stärk (73) im Fernsehen unter 18 Ü-60-Single-Ladys nach der großen Liebe suchen. Dass es dabei heiß hergeht, zeigt nun ein erster Teaser von RTL. Auf der Insel Kreta lernt Franz die Damen näher kennen, geht mit ihnen auf traumhafte Dates und mit der ein oder anderen springt offenbar auch der Funke über. "Es hat gefunkelt, es hat geknistert", betont der Pensionär nach einem Date und eine Single-Lady verrät: "Weil es so romantisch war, ist ein Kuss gefallen."

Wie der Clip zeigt, ist das Liebesabenteuer für Franz alles andere als leicht. "Vorher habe ich nie gedacht, dass das so intensiv wird. Das zehrt auch an mir", gesteht der Hobby-Golfer und fügt dann jedoch positiv hinzu: "Dennoch bin ich dankbar, dass ich das erleben darf." Nach 12 Jahren Singledasein wolle Franz nun noch einmal komplett von vorne anfangen. Er betont: "Ich möchte wieder lachen und mit einer Frau Erinnerungen teilen. Das macht für mich das dritte Leben aus." Der Clip zeigt, dass auch die Single-Ladys mit ganzem Herzen dabei sind: Der Teaser verspricht viele Tränen und ganz große Gefühle. "Manche hyperventilieren", fasst eine Rosenanwärterin die Situation scherzhaft zusammen.

Und wie sollte für Franz seine Traumfrau aussehen? Im Promiflash-Interview plaudert der einstige Schuldirektor aus dem Nähkästchen. Eine Frau, die er anziehend fände, sollte humorvoll und lustig sein und über sich selbst lachen können. Außerdem seien für ihn Intelligenz und Neugierde attraktive Eigenschaften. "Und ganz wichtig: Sie kann zuhören", betont Franz. Zudem lege er Wert auf ein gepflegtes Äußeres, Charme und Ehrlichkeit. Mal sehen, ob Franz beim "Golden Bachelor" die Richtige findet.

RTL / Stephan Pick Kandidatinnen vom "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

