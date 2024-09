Statt Alkohol und Drogen: MontanaBlack leidet an Spielsucht

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (36), hat kürzlich in einem Twitch-Stream eine überraschende Offenbarung gemacht: Der berühmte Streamer wird weiterhin von einem schweren Laster begleitet. Deutschlands wohl bekanntester Streaming-Star gestand, dass seine Suchtgewohnheiten noch immer einen Platz in seinem Leben haben. Dem Konsum von Alkohol und Drogen zur Stressbewältigung habe er mittlerweile abgeschworen, wie er im Stream erklärte. Doch der Besuch im Casino gehört für ihn nach wie vor zum Umgang mit Stress und Langeweile: "Wenn mir wirklich zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder irgendwelche Dinge im Hintergrund passieren, mit denen ich überfordert bin oder gestresst bin, fahre ich gerne mal ins Casino und 'entspann mich da'."

Der Webstar hat sich in der Vergangenheit einige Male durch Glücksspiel-Streams und Online-Casino-Inhalte in die Kritik gebracht. Ihm wurde vorgeworfen, einen zu unkritischen Umgang mit Glücksspielen zu haben. Doch mittlerweile scheint er sich dessen bewusst zu sein, wie er im Stream verdeutlichte: "Ich weiß, es wäre besser ohne. [...] Es ist ein Laster, das ich noch aus der alten Zeit habe." Dennoch sieht er momentan keinen Grund zur akuten Sorge. "Solange ich noch meine Miete bezahlen kann und nicht über meine Verhältnisse lebe", erklärte der 36-Jährige.

Kürzlich erlangte ein anderes unschönes Ereignis rund um den Streamer große Aufmerksamkeit, als bekannt wurde, dass ein TikToker ihn massiv bedroht hatte. Firat C., bekannt als "BerryBraun", musste sich in Duisburg wegen seiner bedrohlichen Aussagen gegenüber MontanaBlack vor Gericht verantworten. Firat hatte während eines TikTok-Livestreams den Webstar mit dem Tod bedroht und 30.000 Euro von ihm gefordert. In diesen Streams rief er: "MontanaBlack, wenn ich dich irgendwo sehe, wenn ich dich irgendwo erwische, ich werde dir das Leben nehmen." Sein Verteidiger gab an, der TikToker habe seine Aussagen in einem benebelten Zustand gemacht und schäme sich nun zutiefst dafür.

