Königin Mary eröffnet dänisches Weihnachtsfest in Frankreich

Königin Mary (52) bringt dänische Traditionen nach Frankreich! Die Frau von König Frederik X. (56) besuchte am Donnerstag die Galerie Lafayette in Annecy, Frankreich. Das Kaufhaus wird während des gesamten Weihnachtsmonats "dänische Weihnachtstraditionen, dänische Kultur und dänische gastronomische Spezialitäten" in den Vordergrund stellen, wie ein Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Profil des Kaufhauses verspricht. Zur Eröffnung dieses besonderen Monats kam Königin Mary höchstpersönlich vorbei und wohnte unter anderem der Einweihung einer Lichtshow bei, die an Nordlichter erinnern soll.

Auf Instagram-Fotos des Events zündet die Monarchin, passend zu ihrem eleganten roten Anzug, eine rote Kerze an. Dabei trägt sie ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Auch beim Schmücken des glamourösen Weihnachtsbaums zeigt sich die 52-Jährige hilfsbereit: Die Königin platziert gekonnt Christbaumkugeln auf der weihnachtlichen Tanne. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt ihr ein Mitarbeiter das Kaufhaus von innen: Interessiert schaut sich die vierfache Mutter in den großen Hallen um.

Mary versprühte ihren Charme jedoch nicht nur in Frankreich. Vor wenigen Wochen war die Königin gemeinsam mit ihrem Gemahl Frederik auch zu Besuch in der deutschen Hauptstadt. Ende Oktober nahmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und seine Frau Elke Büdenbender (62) das dänische Königspaar in Empfang. Gemeinsam mit weiteren nordischen Royals wie Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) feierten sie das 25. Jubiläum der Nordischen Botschaften.

Instagram / detdanskekongehus Porträt von Königin Mary von Dänemark

Getty Images Elke Büdenbender, Königin Mary, König Frederik X. und Frank-Walter Steinmeier im Oktober 2024

